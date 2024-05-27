Психолог назвала упражнение для развития эмоционального интеллекта у подростка

Для развития эмоционального интеллекта у подростка подходит игра «Что чувствует человек». Об этом в беседе с РИАМО сообщила педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Савкова. По ее словам, умение поставить себя на место других позволяет лучше понять собеседника.

«Предложите подростку сыграть в игру: на автобусной остановке или в вагоне метро нужно выбрать незнакомца и пофантазировать — ответить на вопрос «Что он сейчас чувствует», — посоветовала психолог.

Также она рекомендует делиться с ребенком своими чувствами и объяснять с чем они связаны.

До этого Савкова дала совет, как развить у подростка осознанное отношение к себе и окружающему миру. По словам психолога, важно обсуждать с ним все, что происходит в его жизни. Необходимо спрашивать у ребенка, как он относится к тому или иному событию, и что он хотел бы изменить, отметила специалист.

Также она рассказала, как помочь подростку справиться со стрессом. Она объяснила, что человек лучше воспринимает действительность, когда он хорошо себя чувствует физически. Для этого необходимо соблюдать режим сна и питания, а также научиться отдыхать и восстанавливать силы.

Ранее психолог рассказала, как правильно настроить ребенка перед выпуском из школы.