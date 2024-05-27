Адвокат генерала Попова рассказал о его настрое

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов держится стойко и не признает свою вину. Об этом адвокат генерал-майора Сергей Буйновский сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По словам юриста, после второго отказа в домашнем аресте держится стойко, у него «все нормально». При этом экс-командующий не считает себя виновным.

Военный суд 27 мая оставил в СИЗО Попова. Ходатайство защитников Попова рассматривали в закрытом режиме.

21 мая Попова арестовали по подозрению в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Ранее сообщалось о предполагаемом подельнике Попова по делу о хищении металла.