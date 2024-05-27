Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC из Челябинска, выдворили из РФ

Иностранца, оскорблявшего чемпионку UFC из Челябинска Ирину Алексееву, принудительно отправили в Таджикистан. Об этом сообщает прокуратура региона.

Причиной такого решения стало то, что мужчина нарушил правила пребывания на территории России. Страну он покинул 15 мая, но информация об этом появилась только сейчас.

«По факту его фиктивной постановки на миграционный учет возбуждено и расследуется уголовное дело», – поделились в ведомстве.

Данные о том, что иностранца фиктивно прописали в Челябинске, выяснились после инцидента со спортсменкой. Вместо с подругой женщина ехала на велосипедах по городу, но в какой-то момент их подрезал гражданин Таджикистана. Он назвал россиянок «свиньями» и заявил, что в его стране женщины так не одеваются. Чемпионка пыталась игнорировать ситуацию, но водитель продолжал разжигать конфликт.

Иностранец извинился перед женщинами. Позже выяснилось, что местная жительница фиктивно поставила гражданина Таджикистана на учет. Мужчина приехал в Россию, чтобы зарабатывать деньги. Челябинка прописала его у себя в квартире, но фактически он там не жил.

Ранее суд Москвы принял решение выдворить из страны граждан Узбекистана, участвовавших в драке на юге столицы.