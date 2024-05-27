В Госдуме пояснили, какая литература подпадет под закон о пропаганде наркотиков

Классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил в интервью РИА Новости депутат Государственной думы, замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По словам парламентария, нормы будут касаться вновь созданных произведений, в которых упоминаются запрещенные или психотропные вещества.

Законопроект, предложенный правительством России, был принят Госдумой в первом чтении в мае 2023 года. Его целью является запрет на пропаганду незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также выращивания наркосодержащих растений.

Согласно поправкам, распространение произведений, содержащих информацию о наркотиках, допускается в публичных выступлениях, СМИ, интернете и при публичных демонстрациях только при условии сообщения об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также незаконное выращивание наркосодержащих растений.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект о праве признавать нежелательными любые зарубежные организации.