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Двухлетний россиянин попал в реанимацию, засунув провод от лампы в рот

В Петербурге ребенок засунул оголенный провод в рот и попал в реанимацию

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Haggardous50000/Shutterstock

В Санкт-Петербурге игра ребенка с лампой закончилась госпитализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел в квартире Василеостровского района, на улице Опочинина. Двухлетний мальчик находился дома вместе с матерью: когда женщина отвлеклась, он засунул в рот оголенный провод от лампы и его ударило током.

Женщина услышала треск и почувствовала запах гари. В этот момент сын получил серьезную электротравму. Ребенка госпитализировали в реанимацию Детскjq больницs святой Марии-Магдалины. За его жизнь борются врачи.

До этого в Москве десятилетнего мальчика ударило током в автосалоне, куда он приехал вместе с матерью. Ребенок решил подзарядить свой телефон от зарядного устройства для клиентов, которое торчало из розетки. Как только он дотронулся до устройства, произошел сильный хлопок.

Ранее россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт.

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