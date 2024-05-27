Заседание по переводу генерала Попова под домашний арест пройдет в закрытом режиме

235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме решит вопрос о переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и провести судебное заседание в закрытом режиме», — объявил судья.

21 мая Попова арестовали по подозрению в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Защита Попова уже просила перевести подсудимого под домашний арест, однако 24 мая суд отклонил соответствующую апелляцию.

Ранее сообщалось о предполагаемом подельнике Попова по делу о хищении металла.