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Россиянам рассказали об особенностях нового варианта коронавируса FLiRT

Врач Жемчугов: FLiRT будет не последней мутацией коронавируса

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Depositphotos

Симптомами нового штамма коронавируса FLiRT являются повышенная температура тела, кашель, заложенный нос, потеря обоняния. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, FLiRT не представляет серьезной опасности для здоровья, однако к нему все же нужно относиться настороженно. При этом эксперт добавил, что этот штамм скорее всего будет не последней мутацией коронавируса.

«Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, потому что эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнемся с чем-то новым, вполне большая», — заключил Жемчугов.

Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн до этого говорил, что новый штамм коронавируса FLiRT появился из-за изменений в геноме и белке, но по симптомам он не отличается от предыдущих версий. У больных, по его словам, наблюдаются лихорадка, насморк, боль в горле, а также потеря вкуса или обоняния.

Ранее в ФМБА рассказали об эффективном способе защиты от FLiRT.

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