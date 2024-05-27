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Армянскому певцу травмировали ногу при задержании на митинге в Ереване

Задержанного в Ереване певца Арсена Григоряна госпитализировали с травмой ноги

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Геворг Тамамян/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На митинге против политики премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване задержали певца Арсена Григоряна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Уточняется, что во время задержания артисту травмировали ногу, и ему понадобилась госпитализация. Григоряна доставили в медицинский центр «Эребуни».

До этого сообщалось, что в Ереване с применением силы задержали члена оппозиционной фракции «Армения» Ашота Симоняна. Оппозиция утверждала, что спецназовцы действовали по конкретному приказу. При этом, согласно законодательству республики, члены парламента пользуются депутатским иммунитетом, они не могут быть задержаны без голосования законодательного органа.

27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, к которым призывал лидер движения «Тавуш во имя родины» Баграт Галстанян. Митинги продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране.

Ранее в Армении из-за протестов перекрыли автомагистраль в Иран.

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Протесты в Ереване
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