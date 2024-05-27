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В Махачкале силовики проводят обыски в Дагтехкадастре

ТАСС: в Дагтехкадастре в Махачкале проходят обыски

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Global Look Press

В Дагестанском бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке (ГБУ РД Дагтехкадастр) в Махачкале силовики проводят обыски. С чем это связано, неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.

«Информацию подтверждаем, сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Дагтехкадастре», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в министерстве готовы оказать силовикам всяческое содействие при необходимости. По его данным, задержаний нет.

В апреле Федеральная служба безопасности заявила, что ее сотрудники при содействии МВД разоблачили организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей.

Согласно информации следствия, преступная группировка похитила деньги, предназначенные для создания автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

Ранее в Махачкале прошли обыски в здании «Дагэнерго».

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