В здание администрации Владикавказа пришли кинологи

В здание администрации Владикавказа пришли силовики с собаками. Об этом сообщает ГТРК «Алания» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в полицию поступило анонимное сообщение о предполагаемом «минировании». Других подробностей пока не приводится.

На прошлой неделе стало известно, что накануне и в день проведения последних звонков несколько школ Пермского края получили анонимные сообщения о предполагаемом «минировании». Такие угрозы получили школы в Кунгуре, Перми и Уинском. В полиции заявили, что намерены установить лиц, которые совершали обзвон и рассылали письма, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности.

16 мая в Санкт-Петербурге сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из музея из-за угрозы минирования.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что воронежец потребовал $10 млрд за «отмену» минирования многоэтажек и получил срок.