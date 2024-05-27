Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В здание администрации Владикавказа пришли кинологи

В здании администрации Владикавказа начата проверка после смс о минировании

close
100%
РИА «Новости»

В здание администрации Владикавказа пришли силовики с собаками. Об этом сообщает ГТРК «Алания» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в полицию поступило анонимное сообщение о предполагаемом «минировании». Других подробностей пока не приводится.

На прошлой неделе стало известно, что накануне и в день проведения последних звонков несколько школ Пермского края получили анонимные сообщения о предполагаемом «минировании». Такие угрозы получили школы в Кунгуре, Перми и Уинском. В полиции заявили, что намерены установить лиц, которые совершали обзвон и рассылали письма, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности.

16 мая в Санкт-Петербурге сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из музея из-за угрозы минирования.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что воронежец потребовал $10 млрд за «отмену» минирования многоэтажек и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами