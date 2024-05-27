В сети появилось видео со Дня города, где местные жители танцевали под песню о «Вагнере»

Жители Читы Забайкальского края в День города станцевали под песню о ЧВК «Вагнер». Кадры с праздника опубликовал в Telegram-канале блогер Нариман Намазов.

На видео попал момент, как девушки прыгают на батутах под песню «Ща вагнера подъедут». За номером наблюдают горожане.

В соцсетях отмечали, что жительницы Читы, которые занимаются в студии джампинга, выступали в некоторых паузах во время открытого городского чемпионата по силовому экстриму «Сибирский богатырь», который проходил перед зданием правительства Забайкалья. Также в соревнованиях участвовали военные, которые вернулись со спецоперации на Украине.

До этого в селе Верхнеяркеево в Башкирии произошла массовая драка с участниками СВО. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании обстоятельств инцидента.

По данным ведомства, в ночь на 26 мая в населенном пункте на двух участников специальной военной операции произошло нападение. За участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке.

В Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.