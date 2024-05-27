СДЭК больше суток не выдает посылки из-за сбоя на сайте

Клиенты СДЭК более суток не могут получить и отправить посылки из-за технического сбоя. Об этом пишет РБК.

По данным агентства, компания не рискует обрабатывать заказы в ручном режиме, чтобы не допустить ошибки. Представители СДЭК пообещали изучить причины сбоя и принять меры для предотвращения в будущем подобных ситуаций.

Накануне в соцсетях СДЭК обещали, что уже 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме, а специалисты якобы завершают восстановление работоспособности. Клиенты компании написали, что последний срок восстановления системы, который им обозначила компания, — 13:00 мск 27 мая.

До этого у президентской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) перестал работать сайт, информационная система, а также WI-FI на территории московского кампуса. Технический сбой длился больше недели.

Ранее из-за масштабного сбоя у Microsoft перестали работать популярные сервисы.