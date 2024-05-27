Врачи объяснили, почему нужно принимать витаминные комплексы

Продукты питания в современном мире стали значительно менее полезными, чем раньше. Это обусловлено переходом к индустриальному производству, из-за чего полезных веществ в продуктах стало слишком мало, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. По этой причине сегодня каждый человек должен пройти медобследование и иметь показания к приему тех или иных витаминно-минеральных комплексов, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

В качестве примера Королева привела зеленые яблоки, отметив, что если раньше три этих фрукта позволяли организму получить суточную норму железа, то сегодня для этого не хватит и 50 яблок.

«С учетом индустриального сельского хозяйства и животноводства сейчас продукты на 30-40% лишены тех полезных составляющих, которые содержались в них на протяжении многих лет до индустриализации», — объяснила врач-диетолог.

Пестициды, гербициды, соли тяжелых металлов стали причиной того, что натуральные продукты потеряли полезные вещества, добавила Королева. Восполнить их нехватку сегодня можно только с помощью приема витаминно-минеральных комплексов, считает она.

Потребление продуктов с низким содержанием витаминов грозит снижением иммунитета, развитием аутоиммунных и онкологических заболеваний, добавила диетолог.

«Так изменился наш мир, и, естественно, от каждого из нас требуется перестройка с пониманием происходящего и заботой о собственном здоровье», — заключила Королева.

Напомним, специалисты подчеркивают, что принимать витаминные добавки имеет смысл только при назначении врача. В противном случае, это может быть не только бесполезно, но и опасно. Отмечается, что заболевания, связанные с дефицитом витаминов, встречаются редко.

Ранее врачи заявили, что поливитамины не доказали свою эффективность.