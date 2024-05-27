Мужчина вскрыл жене серпом живот, чтобы узнать пол ребенка

Житель Индии лишился свободы после того, как разрезал живот жене, которая находилась на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в городе Бадаюн. У пары, которая прожила вместе уже 22 года, было пять дочерей, но мужчина хотел мальчика. Отсутствие наследника нередко приводило к дракам.

В день произошедшего между супругами также возникла ссора, связанная с полом ребенка. В какой-то момент глава семьи напал на супругу с серпом, и, несмотря на сопротивление, разрезал живот.

После произошедшего женщина выбежала на улицу, где ее увидел работавший в магазине брат. Мужчина отвез родственницу в больницу, супруг тем временем скрылся с места.

Медики оказали женщине всю необходимую помощь, но мальчика спасти не удалось. В отношении мужа пострадавшей возбудили уголовное дело.

В суде гражданин Индии утверждал, что его жена сама нанесла себе травмы. Однако суд встал на сторону женщины и приговорил мужчину к пожизненному заключению.

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