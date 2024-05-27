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Мужчина вскрыл жене серпом живот, чтобы узнать пол ребенка

В Индии мужчина напал на беременную жену с серпом, чтобы узнать пол ребенка

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Freepik.com

Житель Индии лишился свободы после того, как разрезал живот жене, которая находилась на восьмом месяце беременности. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в городе Бадаюн. У пары, которая прожила вместе уже 22 года, было пять дочерей, но мужчина хотел мальчика. Отсутствие наследника нередко приводило к дракам.

В день произошедшего между супругами также возникла ссора, связанная с полом ребенка. В какой-то момент глава семьи напал на супругу с серпом, и, несмотря на сопротивление, разрезал живот.

После произошедшего женщина выбежала на улицу, где ее увидел работавший в магазине брат. Мужчина отвез родственницу в больницу, супруг тем временем скрылся с места.

Медики оказали женщине всю необходимую помощь, но мальчика спасти не удалось. В отношении мужа пострадавшей возбудили уголовное дело.

В суде гражданин Индии утверждал, что его жена сама нанесла себе травмы. Однако суд встал на сторону женщины и приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Ранее в Подмосковье завели дело на юношей, изнасиловавших девочку и избивавших ее электрошокером.

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