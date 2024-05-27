Во Владивостоке авария оставила без света тысячи местных жителей

Авария на подстанции «Загородная» оставила без электричества около 15 тыс. жителей Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Электричество пропало по меньшей мере на девяти улицах: Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и других. Сейчас специалисты ведут восстановительный работы.

В ведомстве добавили, что жители краевой столицы не могут связаться с диспетчерской службой, о чем пожаловали в соцсетях. Поэтому также проводится проверка работы как ЕДДС, так и диспетчеров сетевой организации.

Незадолго до этого Владивосток частично остался без электроэнергии из-за аварии на электросетях. Без электричества оказались более десятка улиц.

20 мая город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, оставался полностью без света.

Ранее власти Белгородской области рассказали об ущербе после обстрела ВСУ.