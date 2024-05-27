Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке авария оставила без света тысячи местных жителей

Прокуратура Приморского края: 15 тыс. жителей Владивостока остались без света

close
100%
Shutterstock/Creative Cat Studio

Авария на подстанции «Загородная» оставила без электричества около 15 тыс. жителей Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Электричество пропало по меньшей мере на девяти улицах: Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и других. Сейчас специалисты ведут восстановительный работы.

В ведомстве добавили, что жители краевой столицы не могут связаться с диспетчерской службой, о чем пожаловали в соцсетях. Поэтому также проводится проверка работы как ЕДДС, так и диспетчеров сетевой организации.

Незадолго до этого Владивосток частично остался без электроэнергии из-за аварии на электросетях. Без электричества оказались более десятка улиц.

20 мая город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, оставался полностью без света.

Ранее власти Белгородской области рассказали об ущербе после обстрела ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами