Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране

Полиция Армении задержала уже 67 протестующих, которые перекрывали улицы и дороги по всей стране. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД.

В ведомстве указали, что такие данные поступили со всей страны на момент 07:55 мск. Там пояснили, что задержанные не выполняли требования полиции.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протестов с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В центре столицы страны Еревана полиция задержала десятки граждан после того, как они попытались перекрыть улицу Абовяна.

Также в Армении из-за акций протеста перекрыта автомагистраль в Иран. Отмечается, что граждан на акции протеста призвал выйти лидер оппозиционного движения архиепископ Баграт Галстанян. Активисты перекрыли автомагистраль в Иран в районе города Аштарака. Также заблокированы несколько улиц в Ереване.

До этого стало известно, что участники акции в Ереване, требующие отставки премьера Пашиняна, покинули территорию рядом с его резиденцией и вернулись на площадь Республики.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армению на глазах мира превращают в инструмент реализации идей Запада.