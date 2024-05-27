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МВД РФ объявило в розыск двух украинских генералов

Россия объявила в розыск заместителя начальника генштаба ВСУ

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-главу украинской военной логистики. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, в розыск объявлен замначальника генштаба бригадный генерал Владимир Горбатюк, 1982 года рождения. Кроме того, в розыске числится занимавший в 2019-2021 годах пост командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенант Олег Вишневский. Статьи Уголовного кодекса РФ, по которым разыскивается украинские генералы, пока неизвестны.

До этого сообщалось, что в России заочно осужден бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов за преступления, совершенные в Донбассе.

18 мая на Украине заочно предъявили обвинения главам ФСБ и Росгвардии Александру Бортникову и Виктору Золотову.

Ранее Польша объявила в розыск уехавшего в Белоруссию бывшего судью Шмидта.

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