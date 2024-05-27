Россиянам рассказали о лайфхаках, как быстро подкачать язык перед путешествием

Не растеряться при общении на иностранном языке в путешествиях помогут шпаргалки и подготовка к типичным ситуациям. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова.

Перед поездкой необходимо определить, что планируется посетить. В зависимости от плана путешествия будет понятно, какая лексика потребуется.

«Если это запланированный тур от агентства или самостоятельный маршрут, то может быть вполне достаточно повторить базовую лексику: как заселиться в отель, заказать и оплатить еду в ресторане, закупиться в магазине, оплатить проезд в транспорте или купить билет в автомате. Для посещения достопримечательностей лучше подготовить список для посещения и какая лексика может понадобится», — пояснила Евстратова.

После планирования лучше всего заранее почитать базовую информацию про страну и город, в который едете. Это позволит понять культурные особенности страны, а также составить список ситуаций к которым необходимо подготовиться. Например: принято ли оставлять чаевые официантам, сортируется ли мусор.

«Чем подробнее вы сможете подготовить ситуации, тем проще вам будет подготовить для себя памятку. Подумайте, где будете останавливаться — в отеле или апартах? Как надолго? Понадобится ли вам что-то от менеджмента отеля, например, стиралка? Создание таких сюжетов в голове позволит снизить вероятность попадания в ситуации, где вы не понимаете что от вас хотят», — прокомментировала она.

При составлении ответов лучше как можно детальнее представить, в каких ситуациях вы можете оказаться. Но мало просто смоделировать ситуации и придумать ответы для них. Важным блоком является понимание того, о чем говорит ваш собеседник.

«Чаще всего люди забывают о подготовке именно своих аудиальных навыков, концентрируясь только на своей части диалога. В связи с этим получается, что человек бы ответил на вопрос, но он его не смог разобрать из-за акцента или непривычной для уха конструкции. Поэтому в подготовке важно еще и слышать, что отвечает собеседник, как он задает вопросы. С этим может помочь партнер, педагог или же чат-боты с искусственным интеллектом, который будут моделировать этот диалог», — рассказала Евстратова.

Очень важно не растеряться в ситуациях, когда вы не поняли собеседника. На лице человека не написано, что он не говорит на каком-то языке, поэтому собеседник не будет с первой же фразы адаптировать язык под иностранца.

«Не забудьте выучить фразы, что вы плохо говорите на английском, а также как сказать, чтобы человек повторил помедленнее или написал на телефоне или бумаге. Также лайфхаком будет запомнить фразу, позволяющую уточнить направление. Обычно в ситуации ступора в голову приходит только переспросить «What?» с ошарашенным видом, что и неинформативно для вашего собеседника», — подытожила Евстратова.

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