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Раннее открытие купального сезона может грозить проблемами с сердцем, заявила врач

Врач Поляева: риск аритмии увеличивается после купания в холодной воде

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Преждевременное открытие купального сезона может быть рискованным из-за ряда факторов, которые обусловлены погружением в холодную воду. О них «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева.

«Первым и, пожалуй, наиболее серьезным риском является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы, приводя к проблемам со здоровьем», — объяснила она.

По словам врача, это происходит за счет выброса большого количества адреналина в тот момент, когда человек погружается в холодную воду. В дальнейшем кровеносные сосуды сужаются, ускоряется кровоток по сосудам, усиливается кровоток во внутренних органах и уменьшается кровоток в мелких капиллярах кожи. Такое состояние особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как увеличивается нагрузка на сердце.

«В момент, когда человек выходит из холодной воды, усиливается кровоток в коже, сердце замедляет свою работу и происходит выброс большого количества эндорфинов (гормоны удовольствия)», — добавила эксперт.

Во-вторых, холодная вода может вызвать рефлекторное учащение сердечных сокращений, что может увеличить риск развития аритмий и других сердечных проблем. Гипотермия также может вызвать мышечные судороги, нарушение работы сердца и дыхания, а в крайних случаях грозит летальным исходом.

«Поэтому перед тем, как погружаться в холодную воду, важно учитывать все вышеперечисленные факторы и принимать меры предосторожности. Лучше всего начинать купаться в теплый сезон», — резюмировала она.

Ранее врач рассказала, кому летом стоит быть осторожнее на солнце.

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