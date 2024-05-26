В парках Подмосковья установили питьевые фонтанчики

В 11 парках Подмосковья установили питьевые фонтанчики, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Фонтанчики установили по проекту российского производителя фильтров для очистки воды «Барьер».

Также в парках проведут интерактивные уроки о свойствах водопроводной воды и загрязнениях.

В Минкультуры и туризма региона отметили, что в фонтанчиках установлена трехступенчатая система фильтрации, очищающая воду от ржавчины, хлора и тяжелых металлов.

В ведомстве добавили, что питьевые фонтанчики будут работать до сентября.

Ознакомиться с расположением фонтанчиков можно по ссылке.