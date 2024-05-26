В результате обстрела ВСУ Курской области была ранена местная жительница

В результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получила местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Она госпитализирована в Глушковскую районную больницу. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка», — написал он.

Кроме того, сообщил глава региона, в результате атаки беспилотника в деревне Внезапное Кореневского района контузию получил механизатор, который работал в поле. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«В селе Гордеевка этого же сельсовета украинский коптер атаковал работающую на полях технику. Повреждено два трактора», — отметил Смирнов.

По его словам, власти Курской области помогут собственникам в ремонте имущества.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области упал беспилотный летательный аппарат.

26 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области.

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