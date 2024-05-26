Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жертвами оползня в Папуа-Новой Гвинее стали сотни человек

МОМ: оползень в Папуа-Новой Гвинее мог унести жизни более 670 жителей

Оползень, произошедший на севере Папуа-Новой Гвинеи, мог унести жизни более 670 человек. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press, сославшись на данные Международной организации по миграции (МОМ).

«По оценкам, на данный момент под землей находятся свыше 670 человек», — рассказал глава миссии МОМ в этой стране Серхан Актопрак.

В материале отмечается, что в настоящее время руководство государства рассматривает вопрос о том, нужна ли ему дополнительная помощь для ликвидации последствий природного катаклизма. Речь идет об официальном запросе на поддержку со стороны международного сообщества.

23 мая оползень сошел на деревню Каокалам, расположенную на севере Папуа-Новой Гвинеи. Населенный пункт находится в 600 км от столицы страны — города Порт-Морсби.

Как написала британская газета The Guardian, в результате под завалами оказались более 1000 жилых домов. Комментируя ситуацию, премьер-министр государства Джеймс Марапе выразил соболезнования семьям граждан, пострадавших из-за стихийного бедствия.

Ранее в городе Аша в Челябинской области сошел оползень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами