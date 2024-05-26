В СМИ не согласились с позицией муфтия Москвы по ношению никаба

Мнение большинства суннитских ученых сводится к тому, что никаб вообще не имеет никакого отношения к религии ислама и потому находится вне рамок шариата. Об этом, комментируя заявление муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова о возможном запрете ношения никаба, сказал автор информационного агентства Islam News Айдар Бариев.

По его словам, ношение никаба — это просто народный обычай в ряде южных стран.

«Причем, у кочевых народов в пустыне никабом пользуются и мужчины, закрываясь от мелкого песка – туареги, например. Исламской этике этот обычай сам по себе не противоречит, он нейтрален, мубах», — сказал он.

При этом Бариев отметил, что на сегодняшний день во всем мире, и в мусульманских странах тоже, система общественной безопасности строится на необходимости идентифицировать личность человека.

«В центральной России пустыни нет, горячий песок в лицо никому не летит: для чего тут плотно закрывать своей лицо, не давая возможности установить личность человека, идущего в места массового скопления людей? Правоохранительные органы будут на каждом шагу останавливать мусульманку в никабе, и возникнет необходимость ей все равно показать свое лицо, чтобы сличить ее с фото в паспорте», — сказал он.

Кроме того, уточнил автор, в традициях мусульманских народов, живущих в России веками, традиции никаба не было.

«Мусульманки покрывали голову красивыми платками в соответствии с национальными традициями: татарскими, башкирскими, чеченскими, аварскими и т.д. Сегодня эти традиции нуждаются в сохранении», — добавил он.

Как объяснил Бариев, предложение об ограничении ношения никаба не является богословским запретом какой-то национальной одежды. По его словам, речь идет именно об административном ограничении того, что препятствует установлению личности человека.

«Религиозного значения никаб не имеет, поэтому это административное ограничение не ограничивает прав верующих, оно ограничивает всех людей только в одном: не позволяет скрывать свои лица», — подчеркнул он.

Ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости введения запрета на ношение никаба в России — традиционного женского головного убора мусульман, закрывающего все лицо, кроме глаз.