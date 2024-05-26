В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции из-за затопления

В городе Алаверди в Лорийской области Армении раздался взрыв на газозаправочной станции в результате наводнения. Об этом сообщили в спасательной службе МВД республики.

По данным ведомства, под водой оказались компрессоры станции, что привело к короткому замыканию.

До этого в Лорийской области Армении в результате наводнения разрушился мост через реку Дебед. По информации «Sputnik Армения», как минимум на несколько дней железнодорожное сообщение с Грузией прервано.

Также в МВД Армении сообщили, что стихийное бедствие разрушило две переправы и участок дороги.

Уточняется, что разрушениям подверглись и другие дороги, также повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Затоплены несколько домов на станции Айрум. Известно, что за время наводнения было эвакуировано 70 жителей села Дзогарет.

Ранее вертолет премьер-министра Никола Пашиняна экстренно сел.