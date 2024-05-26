В Днепропетровской области заминировали одну из подстанций

Взрывное устройство обнаружили на одной из электрических подстанций, расположенных в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики страны.

«Для его (взрывного устройства. — «Газета.Ru») обезвреживания вызвали сотрудников правоохранительных органов и саперов», — говорится в заявлении.

Но иные подробности в ведомстве раскрывать не стали. В том числе это касается точного местоположения заминированного инфраструктурного объекта.

Утром 26 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации страны, особый режим ввели около 10:25 мск.

Позже украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в двух регионах государства. Речь идет о Киевской и Хмельницкой областях, где ночью также произошли несколько взрывов.

Журналисты телеканала Freedom, в свою очередь, заявили о взрывах на территории Житомирской области. Однако дополнительная информация о ситуации в регионе не поступала.

Ранее российские войска нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где могли храниться ракеты ATACMS.