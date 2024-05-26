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Австрийский бизнесмен поделился впечатлениями от поездки в Луганск

Австрийский бизнесмен Хирш заявил об улучшившемся настроении жителей Луганска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Австрийский бизнесмен Отто Хирш побывал в городе Луганске в рамках двухдневного гуманитарного визита. О своих впечатлениях от поездки предприниматель рассказал в комментарии для РИА Новости.

Он отметил, что впервые посетил упомянутый населенный пункт в 2015 году. Уже тогда мужчина начал организовывать доставку гуманитарной помощи для детей, проживающих в городе Луганске. С тех пор бизнесмен занимался этим каждый год.

«В этот раз я поехал, чтобы посмотреть на изменения, которые произошли с регионом, и был приятно удивлен тем, что увидел», — сказал Хирш.

В частности, ему удалось осмотреть отремонтированные улицы и увидеть заново отстроенный завод. Кроме того, предприниматель обратил внимание на изменившееся настроение людей. По его словам, сейчас они выглядят более счастливыми и сильными.

Как сказал Хирш, у жителей города Луганска «началась новая жизнь». Теперь они ощущают, что о них кто-то заботится и дает возможность развиваться самим, а также участвовать в развитии всей страны.

Мужчина добавил, что до сих пор у него не было проблем с властями Австрии из-за его поездок в новые регионы РФ. При этом он выразил готовность и дальше сотрудничать с российскими гражданами.

Ранее немецкий журналист Армин Корпер побывал в городе Мариуполе и оценил темпы его восстановления.

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