Россиянин избил жену и сломал женщине палец из-за документов на квартиру

В Стерлитамаке мужчина, недовольный предстоящим разводом с женой, напал на женщину и сломал ей палец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Супружеская пара из Стерлитамака прожила вместе почти 10 лет, муж и жена часто ссорились, мужчина систематически злоупотреблял алкоголем. Россиянка решила подать на развод, обратилась к юристу и передала ему документы, в том числе и на квартиру, в которой проживала вместе с мужем.

Заметив пропажу бумаг, нетрезвый мужчина набросился на жену и начал выкручивать ей руки, в порыве гнева муж сломал жене мизинец. У пострадавшей диагностирован оскольчатый перелом, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Ивановской области мужчина напал с ножом на бывшую жену и тещу. Нападавший сначала пытался попросить прощения у бывшей возлюбленной, а потом достал нож и несколько раз ударил ее. Он нанес бывшей супруге более 10 ножевых ранений и набросился на ее мать, обе пострадавшие выжили, они госпитализированы. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее в Мытищах спортсмен с ножом напал на бывшую жену, женщина в реанимации.