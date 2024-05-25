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Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

МЧС: на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Global Look Press

Сигнал ракетной опасности запустили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

«На всей территории Белгородской области [объявлена] ракетная опасность», — отметили в сообщении.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале порекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кого тревога застала на улице он попросил спуститесь в укрытие или иное безопасное место.

Накануне над Белгородской областью уничтожили одну ракету «Нептун» и 29 снарядов РСЗО Vampire.

Утром 25 мая ВСУ дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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