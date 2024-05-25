Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

Сигнал ракетной опасности запустили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

«На всей территории Белгородской области [объявлена] ракетная опасность», — отметили в сообщении.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале порекомендовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кого тревога застала на улице он попросил спуститесь в укрытие или иное безопасное место.

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