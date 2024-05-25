СОБР приступил к штурму дома в Петербурге, где засел стрелявший

В Санкт-Петербурге сотрудники СОБР Росгвардии приступили к штурму дома на Народной улице, где неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в Telegram-канале.

«СОБР Росгвардии приступил к штурму объекта на Народной улице в Санкт-Петербурге, где находится ранее открывший по людям стрельбу», — говорится в сообщении.

Предварительно, стрелявшим может быть 59-летний Лечи А.

По последней информации «Фонтанки», мужчина оказал сопротивление при аресте.

До этого сотрудники полиции вывели из дома соседей стрелявшего.

Ранее мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.

Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что у дома собралось много зевак. По ее словам, дорогу к зданию перегородили автомобили ГАИ.

Ранее сотрудники полиции в Ленобласти со стрельбой и погоней задержали 16-летнего водителя.