Дудаев раскрыл личность стрелявшего в полицейских в Санкт-Петербурге

Мужчина, который забаррикадировался в своей квартире и стреляет по полицейским, является ранее судимым 59-летним Лечи Алхановым, уроженцем Чечено-Ингушской АССР. Об этом сообщил министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

«По поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Это 59-летний Лечи Алханов, который, по предварительной информации, неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей», — написал он.

Он также добавил, что мужчина наблюдался в соответствующих медучреждениях. Дудаев подчеркнул, что в действиях стрелявшего нет терроризма и экстремизма.

Telegram-канал Shot, ссылаясь на источники, сообщает, что Алханов был ранее судим по тяжелой статье.

Кроме этого, по данным Telegram-канала Mash, инцидент начался с конфликта в рыболовном магазине. Мужчина ранил в голову продавца из травматического пистолета.

Отмечается, что две недели назад Алханов пришел в рыболовный магазин «Щука», где у него произошла перепалка с 44-летним работником после замечания о курении в общественном месте. Еще один конфликт в том же магазине с тем же продавцом у агрессора произошел накануне.

До этого сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник ведомства получил ранения.

Ранее петербурженка рассказала об обстановке у дома, где мужчина открыл стрельбу по полицейским.