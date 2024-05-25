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ЕС увеличил поставки вина в Россию до рекордного показателя

Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тысячи тонн

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Depositphotos

Производители вина из Евросоюза в марте нарастили поставки своей продукции в Россию до максимума с конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Так, в марте экспорт вина из ЕС вырос на четверть в месячном и годовом выражении — до 26,6 тысячи тонн. Это максимальный показатель с конца 2022 года, когда закупки составили 30 тысяч тонн.

Как и месяцем ранее, главным поставщиком стала Италия, нарастившая винный экспорт в РФ на 27% — до 11,9 тысячи тонн. Второе место у Литвы, которая увеличила поставки на 40%, до 4,2 тысячи тонн. Испанский экспорт вырос в 1,6 раза, до 3 тысяч тонн, что позволило стране вытеснить с третьего места Польшу .

Отмечается, что Польша стала единственной страной, существенно снизившей поставки вина в Россию — на 24%, до 2 тысяч тонн.

На днях Министерство финансов России ответило на предложение российских виноделов поднять пошлины на вино из недружественных стран до 200%. Сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов, а уже потом принимать решение по пошлинам, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ранее крупнейший производитель вина в России сменил владельца.

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