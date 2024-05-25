Силовики ведут переговоры со стрелявшим по сотрудникам полиции в Петербурге

Силовики ведут переговоры с мужчиной, открывшим стрельбу по сотрудникам полиции в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает новостной портал 78.ru в своем Telegram-канале.

Согласно информации издания, силовикам удалось заставить правонарушителя выйти из квартиры, где он ранее забаррикадировался. В настоящее время с ним беседуют сотрудники правоохранительных ведомств. Мужчина отказывается сдаваться.

В материале отмечается, что раненый в результате стрельбы полицейский отделался легкой травмой — пуля прошла по касательной и не задела жизненно важные органы.

Незадолго до этого стало известно, что в Невском районе Санкт-Петербурга местный житель открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Уточняется, что инцидент случился в жилой квартире на Народной улице. Согласно предварительным данным, один полицейский получил ранения.

Ранее в Ленобласти полицейские открыли стрельбу по машине с подростком и попали на видео.