В красноярском нацпарке «Столбы» прокомментировали визит Мизулиной в закрытый парк

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина посетила красноярский национальный парк «Столбы», который сейчас закрыт для посещения. В пресс-службе нацпарка сообщили «Подъему», что не знают, как Мизулина попала на закрытую территорию.

В пресс-службе заявили, что ограничения, действующие до 31 мая, не отменяли.

«Закрыто до 1 июня. Уже есть забронированные домики, с 1 июня уже откроется», — сказали в нацпарке.

Объяснить присутствие главы «Лиги безопасного интернета» на закрытой территории в «Столбах» представители парка не смогли.

«Я это не подскажу вам», — отметили там.

23 мая сообщалось, что Екатерину Мизулину и ее собаку по кличке Вова отказались пускать на рейс в Красноярск.

До этого Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте.

Ранее Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ украинским студентом МГУ.