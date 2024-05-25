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На юго-востоке Турции нейтрализовали террориста

МВД: турецкие силовики нейтрализовали террориста на юго-востоке страны

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Depositphotos

На юго-востоке Турции силовики нейтрализовали разыскиваемого террориста, который обвиняется в совершении многочисленных терактов на территории страны. Об этом сообщил глава МВД Али Ерликая в соцсети Х.

Уточняется, что операция была проведена в районе Личе провинции Диярбакыр.

«Хочу, чтобы любимый народ знал: наша борьба продолжается до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — написал Ерликая.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «двери Турции закрыты» для террористов и тех, кто использует терроризм в качестве политической активности.

Публичные выступления турецкого президента продолжаются на фоне предстоящих выборов в органы местного самоуправления 31 марта.

До этого директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что личный состав войск Росгвардии будет мстить за всякое покушение на Россию и ее граждан.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура изучит обращение с просьбой расследовать организацию терактов в РФ.

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