Из-за непогоды Керченская паромная переправа закрыта второй день подряд

Из-за сильного ветра и шторма Керченская паромная переправа остается закрытой второй день подряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Лукашенко напомнил о действующем штормовом предупреждении до утра 26 мая, в связи с чем «в настоящее время на линии Порт Крым — порт Кавказ паромы движение не осуществляют».

По его словам, из-за погодных условий «идет увеличение количества транспортных средств, ожидающих очереди на паромную переправу». Во избежание дополнительных задержек министр рекомендовал пользоваться возможностью проезда по новому сухопутному пути Джанкой — Мелитополь — Мариуполь — Таганрог.

О временной приостановке переправы сообщалось накануне. По данным МЧС, на полуострове с 24 по 26 мая действует штормовое предупреждение с северо-восточным ветром 15-20 м/с, местами порывы могут разгоняться до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с усилением ветра движение морского транспорта приостановили также в Севастополе.