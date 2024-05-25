Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за непогоды Керченская паромная переправа закрыта второй день подряд

Керченская паромная переправа закрыта из-за шторма до 26 мая

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Из-за сильного ветра и шторма Керченская паромная переправа остается закрытой второй день подряд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Лукашенко напомнил о действующем штормовом предупреждении до утра 26 мая, в связи с чем «в настоящее время на линии Порт Крым — порт Кавказ паромы движение не осуществляют».

По его словам, из-за погодных условий «идет увеличение количества транспортных средств, ожидающих очереди на паромную переправу». Во избежание дополнительных задержек министр рекомендовал пользоваться возможностью проезда по новому сухопутному пути Джанкой — Мелитополь — МариупольТаганрог.

О временной приостановке переправы сообщалось накануне. По данным МЧС, на полуострове с 24 по 26 мая действует штормовое предупреждение с северо-восточным ветром 15-20 м/с, местами порывы могут разгоняться до 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с усилением ветра движение морского транспорта приостановили также в Севастополе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами