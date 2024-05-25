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Телефонные мошенники похитили у 62-летней медсестры из Красноярска 4 млн рублей

В Красноярске пенсионерка лишилась 4 млн рублей после общения с мошенниками

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Depositphotos

Жительница Красноярска лишилась всех накоплений и оформила несколько кредитов, пытаясь сберечь сбережения по совету мошенников. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мошенники связались с 62-летней медсестрой от имени оператора связи, ей сообщили об истечении срока действия телефонного номера, звонивший убедил женщину продиктовать ему код от приложения «Госуслуги».

Сразу после этого с пенсионеркой связалась девушка, представившаяся сотрудником полиции, аферистка запугала пенсионерку, что к ее банковским счетам получили доступ мошенники. Чтобы сохранить средства пожилая женщина взяла в банках несколько кредитов на общую сумму 4 млн рублей и перевела деньги на указанные злоумышленниками реквизиты.

Спустя несколько дней пострадавшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянин две недели не выходил из дома из-за запугавших его мошенников.

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