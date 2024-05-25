Священник объяснил, грешно ли гадать на картах Таро

Гадание на картах Таро — грех и прямой отказ от Христа в пользу магии, заявил «Газете.Ru» клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, от такого увлечения православных предостерегают с первых дней, но дальше люди сами несут ответственность за последствия.

«Никакого отношения ни церковь, ни христианская вера, ни христианское священное писание, ни духовное наследие церкви к указанному предмету не имеет. Разумеется, грешно. Потому что это прямой отказ от Христа в пользу магии. Предостерегаем от этого с первых дней, со священного писания Нового Завета, которое говорит, что общего между Христом и Сатаной, между господом и демоном. Мы живем в свободной стране — живи в лесу, молись колесу. Наше дело предупредить, а дальше дело ваше. Вас предупреждают, вам рассказывают, объясняют, а дальше вы хозяева своей судьбы и сами несете ответственность за последствия», — сказал он.

25 мая ежегодно отмечается день Таро. Его считают своим профессиональным праздником практики и консультанты, работающие с картами Таро.

Ранее стало известно, что работодатели начали искать сотрудников с помощью гадалок и карт таро.