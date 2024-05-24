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В Петербурге задержали бойцов СВО после нападения на сослуживца

«Фонтанка»: в Петербурге задержали подозреваемых в нападении на бойца СВО

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Shutterstock

Военнослужащих задержали за разбойное нападение на знакомого по боевым действиям петербуржца. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Он (боец СВО. — «Газета.Ru») стал жертвой разбоя, рассчитывая поучаствовать в перепродаже дронов», — уточнили в сообщении.

Под следствием оказались трое нападавших, которые служат в Каменке. Самому старшему фигуранту 60 лет, он — житель Петербурга, его подельники — два 37-летних жителя Краснодарского края и Иркутской области. Все они проходят подозреваемыми по делу о разбое в особо крупном размере, которое передано в военный следственный отдел СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону.

По данным издания, потерпевший — 33-летний участник спецоперации на Украине. Он согласился с предложением знакомых купить и перепродать БПЛА, выехал в компании в сторону Шушар и подвергся нападению. По его словам, попутчики жестоко избили его и заставили проглотить какую-то таблетку. У мужчины похитили более 1 млн рублей и €200.

Ранее стало известно, что бывшая компания Пригожина закрывает филиал в Петербурге.

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