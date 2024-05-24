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Володин подписал рекомендации ГД по налоговой системе

Володин подписал рекомендации Государственной думы по налоговой системе

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации, подготовленные по итогам парламентских слушаний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть ряд ключевых принципов, которые должны лежать в основе правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Прежде всего речь идет о принципе справедливости налогообложения граждан», – отметил Володин. Он также подчеркнул необходимость создания условий для развития бизнеса и повышения эффективности налоговой системы.

Володин также выделил вопрос прогрессивной шкалы налогообложения, которая, по его словам, не должна затронуть участников спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что в России могут установить налоговый вычет за лечение и профилактические осмотры домашних животных, а также покупку лекарств для них. Соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР.

Ранее Володин заявил о бизнесе и ответственности и спросил, где Чубайс.

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