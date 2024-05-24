Диетолог перечислила самые опасные ошибки при похудении

Слишком жесткие ограничения в питании и недоедание являются одними из главных ошибок тех, кто хочет похудеть. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

По ее словам, такая практика грозит срывами, нарушениями в питании, а также нехваткой ряда витаминов и минеральных веществ.

«Если мы начинаем потреблять меньше, чем нужно для поддержания жизненных процессов в организме, то он снижает расход калорий — мы становимся слабыми, быстро утомляемся, нам не хватает сил. Также организм начинает активно сберегать жировую массу как запас «на черный день» и при этом быстрее терять мышечную ткань, так как она требует в три раза больше энергии, чем жировая, просто на свое поддержание», — пояснила эксперт.

Ошибкой также будет пытаться похудеть быстро. Врач уточнила, что в среднем физиологической считается потеря до 2 кг за месяц (до 4 кг — при выраженном избытке массы тела). При похудении она не советует исключать из рациона фрукты и овощи, а также медленные углеводы. К неправильным способам похудения Стародубова также отнесла употребление алкоголя, бесконтрольные перекусы, нарушение режима сна и бодрствования, а также недостаточную физическую активность.

Дипломированный британский диетолог Адам Эназ до этого рассказал, что употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно. По его словам, такая «хитрость» позволяет худеть, не придерживаясь определенных диет.

Ранее врач оценила, можно ли успеть похудеть за оставшееся до лета время.