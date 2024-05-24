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Американку оштрафовали на $88 тысяч, потому что ее дети собрали на пляже моллюсков

NDTV: в США мать оштрафовали на $88 тыс. из-за ее детей, собравших моллюсков на пляже

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Depositphotos

В США мать оштрафовали на $88 тысяч, потому что ее дети собирали на пляже моллюсков, пишет NDTV. Как объяснили в полиции, этим можно заниматься только при наличии специальной лицензии.

Как пишут СМИ, Шарлотта Расс из Калифорнии взяла своих детей на пляж и отдыхала, пока те копались в песке. Через некоторое время к женщине подошел полицейский и сообщил, что ее дети собирают моллюсков без специальной лицензии, выписав ей штраф в размере $88 тысяч.

«Это случилось прямо перед нашим отъездом. Меня это очень огорчило и испортило все впечатления от поездки», — пожаловалась Шарлотта.

Лейтенант Мэтью Гил из Департамента рыбы и дикой природы объяснил, почему выписал женщине штраф.

«Причина, по которой у нас есть эти правила, заключается в том, чтобы позволить моллюскам вырасти достаточно, чтобы они могли нереститься и производить потомство каждый год», — прокомментировал офицер.

Ранее в США полицейского уволили за участие в съемке эротического ролика для OnlyFans.

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