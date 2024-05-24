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В «Роснефти» рассказали об успехах в изучении орлана-белохвоста

«Роснефть» спрогнозировала рост популяции орлана-белохвоста в Самарской области

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Виталий Аньков/РИА Новости

Предприятия «Роснефти» в Самарской области подвели итоги первого этапа проекта по изучению орлана-белохвоста, сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта специалисты из национального парка «Самарская Лука» с помощью устройств дистанционного мониторинга обнаружили более 15 гнездовий птиц и зафиксировали 4 пары орланов-белохвостов. По словам ученых, данные позволяют спрогнозировать рост популяции этих особей на территории парка.

«Роснефть» также опекает многие виды животных России, среди которых белый медведь, атлантический морж, дикий северный олень и другие.

На основе собранных фотографий и видеозаписей в школах Самарской области провели открытые экологические уроки.

Также в Новокуйбышевске при поддержке компании прошел семейный фестиваль «Эколайф», в рамках которого для детей провели развивающие занятия о бережном отношении к природе.

Кроме того, в парке «Самарская Лука» прошел экологический забег, во время которого участники очищали территорию от бытового мусора.

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