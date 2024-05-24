Суд оштрафовал журналиста Илью Шепелина

ishepelin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд назначил административное наказание журналисту Илье Шепелину. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд признал виновным Шепелина в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Журналисту назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Шепелина внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 года.

До этого тверская межрайонная прокуратура Москвы составила протокол о дискредитации армии России на солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом). На него могут наложить административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

4 апреля депутат Госдумы Андрей Альшевский сообщил, что полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях Котлярова.

Ранее стало известно, что в Карелии иноагенты не смогут участвовать в выборах.