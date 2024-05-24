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Генерал-майора Попова доставили в суд для рассмотрения жалобы на арест

Генерал-майора Попова доставили в суд, где рассмотрят жалобу на его арест

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Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Попова, обвиняемого в хищении металла на миллионы рублей, доставили в суд, где рассмотрят жалобу на его арест. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне сообщалось, что Следственный комитет России считает бывшего командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова участником хищения более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которые должны были пойти на фортификационные сооружения в Запорожской области, обороной которой он руководил.

Отмечается, что вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди которых — неизвестный предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал ему реализовывать металл.

При этом адвокат бывшего командующего 58-й армией Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный не виновен.

Ранее отец Попова заявил, что сына могли подставить.

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