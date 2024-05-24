Россиянам рассказали о последствиях гиперопеки при воспитании детей

Если родители проявляют гиперопеку по отношению к своим детям, то это грозит массой негативных последствий. Воспитываемые в таких условиях дети зачастую начинают протестовать, начиная совершать ужасные поступки, предупредил психолог, психотерапевт Александр Вронский.

«Зачастую дети либо слишком сильно опекаются родителями, либо рамок нет вообще – вседозволенность. Такие дети очень часто сбиваются в группировки и творят ужасное», — отметил Вронский в пресс-центре НСН.

При таких нарушениях воспитания подростки могут заниматься травлей, выбирая себе подходящую жертву, в том числе записывать подобные эпизоды на видео, стараясь проявить себя как можно хуже.

Если доходит до случаев, когда дети начинают испытывать удовольствие от подобных действий, то следует обращаться к психотерапевту, так как это явный признак садистских наклонностей, подчеркнул Вронский. Самостоятельно родители не справятся, необходимы регулярные сеансы со специалистом, заключил он.

Напомним, также он объяснил, что проявление жестокости и агрессии со стороны детей – это всегда следствие неправильного воспитания. Так, подобное поведение может быть признаком того, что ребенок не может удовлетворить какие-то из трех базовых потребностей: безопасность, безусловное принятие и любовь.

Ранее психолог предостерег родителей от гиперопеки детей перед ЕГЭ.