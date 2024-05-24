Дачникам рассказали, как эффективно бороться с тлей

Дачники могут делать специальные ловушки для борьбы с тлей на своем садовом участке. Об этом сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина, передает Сиб.фм.

По ее словам, для этого нужно смочить нетканый укрывной материал в молочной сыворотке и развесить его возле плодовых деревьев. Эксперт уточнила, что летающие самки насекомых будут забиваться в такие ловушки, поэтому можно будет эффективно контролировать их количество. Помимо этого, для борьбы с тлей можно использовать настойки, хвою, ромашку, табачную пыль и зеленое мыло, продолжила Шубина. Еще один метод — сбить тлю струей воды.

При этом специалист уточнила, что наибольшая активность тли фиксируется в сентябре, когда самки начинают откладывать яйца.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что в мае в огороде прежде всего появляется разнообразная тля, которая облепляет растения и питается их соками. Кроме того, в последний месяц весны активизируются майские жуки, которые питаются зелеными частями растений, добавил он.

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