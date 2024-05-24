Врач объяснила, как беременность влияет на работу щитовидной железы

Беременность может оказать влияние на работу щитовидной железы, поскольку происходит изменение гормонального фона. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«У некоторых женщин возникают проблемы во время или после беременности из-за изменений гормонального фона. Рекомендуется проводить проверки уровня гормонов и консультироваться с врачом при планировании беременности и во время нее», — сказала Тананакина.

Она добавила, что на работу щитовидной железы оказывает влияние и стресс. Забота о здоровье эндокринной системы требует комплексного подхода, включая правильное питание, физическую активность и регулярные медицинские обследования, заключила врач.

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков до этого рассказал, какие ежегодные обследования нужны женщинам в разном возрасте.

По его словам, с 18 лет женщинам, в том числе без жалоб на здоровье, нужно ежегодно посещать врачей. Среди них — гинеколог, который должен проверять пациенток на рак шейки матки. Необходимо также ежегодно оценивать рост, вес, окружность талии, кровяное давление. Регулярное УЗИ малого таза и груди может помочь выявить новообразования и начать лечение на ранних стадиях. После 40 лет рекомендуется проводить маммографию.

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