Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Сирена ракетной опасности была запущена в регионе в 12:16 мск.

23 мая мэрия Белгорода сообщила об обстреле Краснояружского района Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Днем 23 мая село Новая Таволжанка, находящееся в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны бойцов ВСУ. По словам губернатора региона, для атаки украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В результате в населенном пункте были повреждены 14 частных жилых домовладений. Более того, пострадали два пожилых человека — мужчина и женщина. У первого были диагностированы множественные осколочные ранения поясничной области, а у второй — осколочные ранения головы и плеча.

Ранее в центре города Белгорода на фоне ракетной опасности произошли около двух десятков взрывов.