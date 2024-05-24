Врач оценила, можно ли успеть похудеть за оставшееся до лета время

Оставшегося времени до лета не хватит для того, чтобы успеть эффективно похудеть. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Вернадского Наталья Балашова.

«Жировая ткань может уйти до 500 г в неделю при условии, если мы ограничиваем рацион, начинаем двигаться, тренировать мышцы силовыми нагрузками. Получается, что до 2 кг в месяц можно терять. Чтобы похудеть на 3-4 кг при активном похудении достаточно двух месяцев, может быть, чуть побольше», — отметила эксперт.

По ее словам, в процессе похудения организм в первую очередь избавляется от лишних килограммов за счет воды и мышечной ткани, в последнюю очередь — от жировой. Врач добавила, что экстремальные методы не подойдут для правильного похудения. Когда человек ограничивает свой рацион, он недополучает витамины и микроэлементы, заключила Балашова.

Дипломированный британский диетолог Адам Эназ до этого рассказал, что употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно. По его словам, такая «хитрость» позволяет худеть, не придерживаясь определенных диет.

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