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Россиянам объяснили, как вести себя в самолете при турбулентности

Пилот Смирнов: при турбулентности в самолете важно пристегнуться

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Shutterstock/Eaum M

При попадании в зону турбулентности пассажирам самолета важно сразу же пристегнуть ремни безопасности. Об этом рассказал заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, передает Pravda.Ru.

По его словам, если пассажир не пристегнут, его может сильно подбросить и ударить о потолок, что грозит негативными последствиями для здоровья. Кроме того, при попадании самолета в нисходящий поток человека может прижать к креслу с ударом о подлокотник, что тоже грозит травмами. Помимо этого, эксперт советует убрать с открытого столика все предметы, в том числе, фужеры и бутылки.

«Самолет рассчитан на такие перегрузки. В сильную турбулентность экипажу запрещено заходить, а если он все же вошел, рекомендуется немедленно выйти из этой зоны, связавшись с землей и запросив разрешение. Все это отработано и нормировано. Переживать не стоит. Если вы попали в «воздушную яму», радуйтесь: где еще можно испытать такое, как не в полете», — заключил Смирнов.

Кардиолог, автор книги «Привычка быть здоровым» Наталья Гаврилюк до этого говорила, что резкое падение давления во время турбулентности в самолете, а также снижение кислорода могут негативно сказаться на сосудах и стать причиной развития сердечного приступа или гипертонического криза.

Ранее сообщалось, что пассажир сломал ногу во время турбулентности и семь часов ждал помощи.

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